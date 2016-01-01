تعليم جنوب سيناء: 71% نسبة النجاح في الثانوية العامة بالمحافظة

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم السبت النتيجة الرسمية لامتحانات الثانوية العامة عن الدور الأول للعام الدراسى 2017-2018 بنسبة نجاح بلغت 71 %.



وأضاف وكيل الوزارة أنه تقدم للامتحان هذا العام 648 طالبا حضر منهم 644 طالبا ونجح منهم 460 طالبا وطالبة ورسب 38 طالبا وطالبة بينما هناك 146 طالبا وطالبة لهم حق دخول الدور الثانى .



هذا وقدم عقل التهانى لأبنائه الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة متمنيا لهم مزيدا من التميز والتفوق فى الحياة الجامعية وفى حياتهم خلال السنوات القادمة موضحا أن هناك لجنة لمراجعة الأوائل وتحليل النتائج برئاسة مصطفى الزغبى وكيل المديرية مضيفًا أنه سيتم إعلان قائمة الأوائل خلال دقائق قليلة .



وأعرب عن سعادته عقل سعادته بما حققه التعليم هذا العام ووجه الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على الدعم الدائم والمتواصل لمديرية التربية والتعليم كما وجه الشكر لجميع العاملين بالتعليم فى جنوب سيناء على الجهد المبذول هذا العام .



وأضاف عقل أن هناك احتفالية كبرى ستقام بدار العاملين مساء الاثنين القادم تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتكريم أوائل الشهادات العامة بالمحافظة .