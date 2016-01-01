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كأس العالم

الظهور الأول لـ علي جبر وعمر جابر في تدريبات بيراميدز .. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 07:27 م
صدى البلد
نور عادل
ظهر عمر جابر، لاعب فريق نادي بيراميدز ومنتخب مصر، خلال تدريبات ناديه الجديد، والذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت تدريبات نادي بيراميدز اليوم تواجد الثنائي عمر جابر وعلي جبر، وذلك استعداداَ لبداية الموسم الجديد.

والجدير بالذكر ان نادي بيراميدز نجح في ان يضم علي جبر قادمًا من نادي الزمالك،بينما ضم عمر جابر من نادي لوس انجلوس الامريكي.
الظهور الأول لـ علي جبر وعمر جابر في تدريبات بيراميدز .. صور

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