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ثقافة

وزيرة الثقافة: تغيير مصطلح ذو القدرات الخاصة

السبت 14/يوليه/2018 - 07:36 م
صدى البلد
طارق موسى
كشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن إعداد مذكرة وإرسالها لمجلس الوزراء لتغيير مصطلح ذوى القدرات الخاصة ليكون أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

وأضافت عبدالدايم، على هامش مشاركتها فى مؤتمر تدشين مؤسسة اولادنا لذوى القدرات الخاصة، أن تقديم الدعم لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة هو واجب علينا لإطلاق مواهبهم الأدبية والفنية والثقافية، معلنة عن توفير أشكال الدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

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