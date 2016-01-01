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توك شو

نشأت الديهي: تويتر فضح تزييف الأمير تميم بن حمد.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 07:35 م
نشأت الديهى
نشأت الديهى
توك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فضح عددا كبيرا من السياسيين، وحذف كل الإيميلات الوهمية من الموقع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن تويتر فضح تميم بن حمد أمير قطر، موضحًا أن تميم كان لديه 2.6 مليون متابع على تويتر، وبعد خطة إدارة موقع التواصل "تويتر" بحذف الإيميلات الوهمية، أصبح لدى تميم 231 ألف متابع فقط.

وتابع "الديهي": "تميم رجل كذاب ومنافق ومزور".

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