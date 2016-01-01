إصابة 25 فى انقلاب حافلة والدفع برجال الإطفاء لرفع آثار الحادث

أعلنت هيئة إطفاء الحرائق في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، أن حافلة ركاب انقلبت على الطريق السريع بالمدينة مما أدى إلى إصابة 25 شخصا كانوا على متنها.



وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني: "انقلبت حافلة ركاب على الطريق السريع وكان بداخلها 32 شخصًا"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وأوضحت الوكالة أنه تم استدعاء 84 شخصا من رجال الأطفاء لإزالة مخلفات الحادث، مشيرة إلى أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.



وحول حالات المصابين الصحية، قالت الوكالة إن 4 منهم في حالة خطرة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن معظم المصابين تلقوا إصابات خفيفة، فيما لم تكشف أي جهة حتى الآن عن سبب الحادث.