عودة حركة قطارات الخط الأول بالمترو بعد إصلاح عطل محطة الشهداء

وتقدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالاعتذار للسادة الركاب عن العطل الخارج عن إرادتها.



وكانت شركة مترو الأنفاق أعلنت عن تشغيل مترو الأنفاق من حلوان حتى محطة السيدة زينب فى الاتجاهين، ومن محطة المرج حتى الدمرداش فى الاتجاهين ومن محطة الدمرداش الى السيدة زينب ( مكوك ) اتجاه واحد "طالع - نازل" وذلك بسبب انقطاع فى الشبكة الكهربائية بمحطة الشهداء في اتجاه حلوان.

عادت حركة القطارات بالخط الأول من حلوان إلى المرج بكامل طاقته بعد إصلاح العطل الكهربي بمحطة الشهداء.