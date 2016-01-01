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أخبار العالم

الرئاسي الليبي يبحث مع المبعوث الأممي آخر المستجدات

السبت 14/يوليه/2018 - 10:35 م
فائز السراج
فائز السراج
أ ش أ
بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمقر المجلس بطرابلس اليوم /السبت/، مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز مستجدات الوضع السياسي في ليبيا .

وذكرت وكالة الانباء الليبية /وال/ عن المكتب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس أن غسان سلامة وستيفاني ويليامز أعربا عن ارتياحهما لانتهاء أزمة موانئ منطقة الهلال النفطي وعودة مسؤولية تشغيلها للمؤسسة الوطنية للنفط وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني، وفقًا لقرارات مجلس الامن الدولي .

كما أبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة ونائبته ترحيبهما بمطالبة السراج - في رسالته لرئيس مجلس الأمن - بتشكيل لجنة فنية دولية بإشراف الأمم المتحدة للقيام بمراجعة إيرادات ومصروفات وتعاملات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء وكافة المؤسسات الأخرى، والذي يوفر أساسًا سليمًا لتوحيد المصرف المركزي .

واتفق الجانبان على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة؛ تنهي المراحل الانتقالية وصولًا إلى مرحلة سياسية مستقرة .

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