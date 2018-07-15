تغطية ترعة جرجا – العوامر" بتكلفة 41 مليون جنيه بسوهاج



أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن البدء فى تغطية ترعة "جرجا - العوامر - بيت داود" بطول ٣ كم وبتكلفة ٤١ مليون جنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتغطية الترع والمساقى التى تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى، للحد من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين.



واضاف المحافظ، أنه تتم تغطية الترع والمصارف التى تخترق الكتل السكنية شديدة الكثافة، خصوصًا أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث نتيجة إلقاء المخلفات على جانبى هذه المجارى وداخلها، علاوة على الحماية من مخاطر التعديات للحفاظ على صحة المواطنين.



وأوضح على يوسف ابوعقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا أن أعمال تغطية الترعة فى اطار المشروع القومى لتنمية الصعيد وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة لمشروع تغطية ترعة جرجا - العوامر - بيت داود بطول ٣ كم وبتكلفة ٤١ مليون جنية وسوف يبدأ العمل خلال الاسبوع القادم ويتم بالتعاون مع مديرية الرى بسوهاج وسوف يتم الانتهاء من أعمال التغطية خلال عام.











