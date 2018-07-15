محافظ سوهاج يكلف بعلاج طفل مصاب بمرض في قدميه

كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وإدارة العلاقات العامة والاعلام بالديوان العام، ومسئولى التضامن الاجتماعى بالمحافظة بالتواصل مع اسرة الطفل معتز هيثم، 3 سنوات، من مركز طهطا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع مستشفى سوهاج الجامعى لبحث علاج الطفل وإجراء العمليات الجراحية اللازمة له على نفقة الدولة، وعمل بحث حالة اجتماعية للأسرة، وتقديم المساعدات اللازمة لها.



جاء ذلك فى استجابة من المحافظ لحالة الطفل ومناشدة والد الطفل لمحافظ سوهاج حيث يعانى الطفل، من أمراض عدة، ويحتاج إلى عملية جراحية، حيث يعانى من شلل دماغي وأرجل مخلبية تحتاج إلى عمليات جراحية حتى يتمكن من السير طبيعيا، ويعمل والده عامل يومى بأحد المحلات، وليس له دخل.



وأوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا انه سيتم التنسيق مع ادارة التضامن الاجتماعى بطهطا والتواصل فورا مع اسرة الطفل لبحث الحالة الاجتماعية لهم، والتنسيق مع مستشفى سوهاج الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على الطفل وبحث امكانية علاجه على نفقة الدولة .



وأضاف محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، انه سيتم عمل بحث حالة اجتماعية للأسرة، لبيان مدى استحقاقهم لمعاش من التضامن الاجتماعى، او إدراجهم ضمن برنامج تكافل وكرامة، اذا انطبقت عليهم الشروط .



