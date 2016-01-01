محافظ بني سويف يطمئن على حل المشكلات بالقطاعات الحيوية بالقرى.. صور

زار المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عدد من قرى مركز ناصر، للاطمئنان على مستوى الخدمات والمرافق الحيوية ، ومتابعة الحلول والتوجيهات الخاصة ببعض المشكلات والشكاوى في بعض الخدمات، حيث رافقه خلال جولته النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب، ومحمد بكري رئيس مدينة ناصر، وعدد من التنفيذيين المعنيين.





واطمأن المحافظ بنفسه على انتظام خدمة مياه الشرب بقرية طنسا الملق، والتي كانت تعاني من ضعف المياه ببعض الشوارع ،وانقطاعها في البعض الآخر، وذلك بسبب كسر في أحد الخطوط الموصلة لها ، حيث أعرب أهالي القرية عن شكرهم للمحافظ والذي جاء ليطمئن بنفسه على اصلاح العطل وتوصيل الخدمة، وهو مايؤكد حرص المسؤول الأول بالمحافظة على تفقد الخدمات الأساسية بالقرية وتوجيهه للمختصين بإصلاح المشكلات بها وانتظامها بالشكل المطلوب.





كما تقدم أهالي الحمام بالشكر للمحافظ وكل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة على الاستجابة السريعة بشأن سرعة تطهير ترعة الجيزاوية وزيادة المنسوب بها ، والتي أدت إلى انتظام ري الأراضي الزارعية بزمام مجلس قروي الحمام ، حيث تواجد المحافظ بين الأهالي لمتابعة ارتفاع منسوب المياه بالترعة بالشكل الكافي والمطلوب لري كل الأراضي، موجها باستكمال واستمرار أعمال التطهير ورفع المخلفات من جانبي الترعة.





وتفقد محافظ بني سويف كوبري مصرف المحيط بقرية دنديل بعد تجديده وتطويره وإنشائه وتأهيله بالخرسانة ليصبح عرضه أكثر من 4 متر ، ويتحمل حمولة 70 طن ، والذي يخدم المزارعين بزمام القرية شرقا وغربا ، حيث أعرب أهالي القرية عن امتنانهم الشديد للمحافظ الذي زارهم في شهر أكتوبر الماضي ورصد معاناتهم بتفسه ، وأمر وقتها بسرعة تأهيل الكوبري ليتم نهوه في أقل من 10 أشهر.



