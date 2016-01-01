أستاذ بجامعة عين شمس: مصر من أهم دول العالم فى علاج السمنة

صرح الدكتور محمود زكريا أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس أن مصر تعتبر من أهم دول العالم على الإطلاق فى علاجات وجراحات السمنة وخاصة أن مصر تمتلك كوادر طبية مؤهلة لإحداث نتائج مبهرة قد تصل هذه النتائج أكثر من دول كثيرة مشهورة بعلاج وجراحات السمنة المفرطة مثل الهند.



وقال الدكتور محمود زكريا في تصريحات صحفية أنه استطاع أن يصل بحالة من 370 كيلو جراما الى 90 كيلو جراما مما يعد إنجازا طبيا فى عالم جراحات السمنة المفرطة وخاصة أن هناك حالات سافرت خارج مصر ولم تستطع الحصول على نفس النتائج المبهرة والإيجابية التى حصل عليها مرضى لم يتحركوا من مصر.



واضاف زكريا أن مصر أصبحت خلال الخمس سنوات الماضية قبلة لمرضى السمنة من كل أنحاء العالم , وان هؤلاء المرضى يعانون من السمنة المفرطة ووجدوا ضالتهم فى مصر دونا عن باقى دول العالم وخاصة أن مصر تقوم بإجراء أكثر من 40000 عملية جراحية لعلاج السمنة ما بين التكميم والتدبيس وتحويل المسار.



وأوضح أستاذ جراحات السمنة والسكر بعين شمس أننا نضع مصر أمامنا كهدف أساسى كى تصبح رائدة فى مجال علاج السمنة وجراحات المناظير، ووضع تلك الجراحة المهمة على خريطة السياحة العلاجية لتوافر كافة عناصرها .