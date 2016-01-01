سفير فرنسا بالقاهرة: مصر تسير نحو الأفضل وستجني ثمار إجراءات الإصلاح

أكد سفير فرنسا لدى القاهرة ستيفان روماتيه أن مصر تسير نحو الأفضل، بعد ما استعادت استقرارها وأنها ستجني ثمار الإجراءات الإصلاحية الصعبة، مشيرا إلى أن مصر تسترد مكانتها في المنطقة التي تمر بعدة أزمات.





وأضاف السفير الفرنسي - خلال كلمته في حفل أقامته السفارة بمناسبة العيد القومي لفرنسا - أن مصر تتحرك إلى الأمام وتتطور بشكل مستمر، لافتا إلى فرنسا ترغب في السير بجانبها إلى الأمام في إطار العلاقات المشتركة التي تربط بين البلدين، والتي تعود لأكثر من قرنين.





وقال السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه إن بلاده لم تتأخر - قط - عن الوقوف إلى جانب مصر، خلال السنوات الماضية، التي شهدت العديد من الأحداث، مشيرا إلى أن فرنسا تساند مصر في معركتها ضد الإرهاب، ولم تألو جهدا في مساعدة مصر على التغلب على التحديات التي تواجهها.





وأضاف روماتيه - خلال كلمته في حفل أقامته السفارة الفرنسية بمناسبة العيد القومي لفرنسا - أن مصر تنجز مشروعات كبرى، "ونرغب في مساعدتها في هذه المشروعات العملاقة بجميع المجالات، خاصة إنشاء المدن الحديدة، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومجالات الطاقة والبترول والمتاحف، لاسيما المتحف الكبير".





وأشار إلى أن الشركات الفرنسية تؤمن بمستقبل مصر وتريد الوقوف إلى جانب مصر في دربها نحو التنمية، لافتا إلى أن مصر بلد كبير في جميع المجالات ولها تراث كبير في الثقافة والفنون والآداب .



