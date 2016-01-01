دعاء مهم لمن فاته قطار الزواج.. فيديو

قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن بعض الشباب عندما يتقدم لفتاة من أجل الزواج، تكون الأمور غير ميسرة، وقد تنتهي الأمور بدون زواج، وعليه أن يكثر من الاستغفار ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".



وأضاف" وهدان" خلال لقائه على فضائية "الناس": وعلى كل شاب وفتاة، أن يدعو بدعاء سيدنا موسى عليه السلام لتسهيل الزواج "رب لما أنزلت إلى من خير فقير"، وعند زيارة العروس يقول" وألقيت عليك محبة مني".

