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مساعد وزير النقل يكشف سبب حادث قطار المرازيق

السبت 14/يوليه/2018 - 09:04 م
انقلاب قطار القاهرة
انقلاب قطار القاهرة - قنا بمنطقة البدرشين
كريم الخطيب - رقية محمد
قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن قطار المرازيق كان يسير بسرعته المعتادة، ولم يكن مطلوبا من السائق تقليل سرعته فى هذه المنطقة كما أن سرعة القطار وصلت إلى 120 كيلو متراً فى الساعة بتلك المنطقة، مشددا على ان القطار دخل إلى التحويلة الفرعية وهو أمر غير متوقع.

وأضاف "شعت" خلال مداخلته الهاتفية بالإعلامى أحمد موسى برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن التحويلة ربما تعطلت نتيجة عطل فى السيستم الحالى نتيجة تقادمه، مشددا على أنه قد يكون أحد الأشخاص قام بتغيير مسار القطار للتحويلة الفرعية.

وأشار مساعد وزير النقل إلى أن سائق القطار لا يتحكم فى التحويلة وهو مسئول عن سرعة القطار فقط، كما أن القطار لم يكن سيتوقف فى محطة المرازيق، مشددا على أنه بدأ مؤخرا ملاحظة أمور غير معتادة وتمثل ألغازا وهو الأمر الذى يتسبب فى وقوع حوادث القطار، فالتحويلة فتحت أثناء سير القطار وأغلقت خلال مروره عليها معتبرا ان سائق القطار ليس له علاقة بالحادث والتحقيقات ستكشف المقصرين فى الحادث.

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