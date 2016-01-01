مساعد وزير النقل يكشف سبب حادث قطار المرازيق

قال الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل، إن قطار المرازيق كان يسير بسرعته المعتادة، ولم يكن مطلوبا من السائق تقليل سرعته فى هذه المنطقة كما أن سرعة القطار وصلت إلى 120 كيلو متراً فى الساعة بتلك المنطقة، مشددا على ان القطار دخل إلى التحويلة الفرعية وهو أمر غير متوقع.





وأضاف "شعت" خلال مداخلته الهاتفية بالإعلامى أحمد موسى برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» أن التحويلة ربما تعطلت نتيجة عطل فى السيستم الحالى نتيجة تقادمه، مشددا على أنه قد يكون أحد الأشخاص قام بتغيير مسار القطار للتحويلة الفرعية.



