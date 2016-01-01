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أخبار البلد

الكهرباء: 8.4 ألف ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

السبت 14/يوليه/2018 - 09:01 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الانتاج المتاح اليوم /السبت/ 8 آلاف و400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس /الجمعة/ تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد - في نشرته اليومية - أنه من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26 ألفا و900 ميجاوات مقابل 27 ألفا و800 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و126 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و50 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. فيما يصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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