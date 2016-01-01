صحة الشرقية: علاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفي الزقازيق العام اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد عمر أستاذ علاج السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الزقازيق ، والدكتور فكري الطنطاوي مدير المكتب الفني والمشرف العام علي مكتب وكيل الوزارة ، والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية .



وعقد اجتماع مع رؤساء أقسام الباطنة والعناية المركزة للأطفال ووضع بروتوكول لعلاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق .



وصرح وكيل الوزارة بأنه تم الإتفاق علي تفعيل الشراكة بمستشفي ههيا المركزي .



وتفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة أقسام المستشفي المختلفة من الإستقبال والعناية المركزة وعناية الأطفال والحضانات والمعامل وبنك الدم.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير جميع فصائل الدم ومشتقاته لخدمة مرضي الطوارئ بمستشفي الزقازيق العام .