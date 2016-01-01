ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

صحة الشرقية: علاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق

السبت 14/يوليه/2018 - 09:10 م
صحة الشرقية: بروتوكول
صحة الشرقية: بروتوكول لعلاج حالات السموم
وائل شاهين - محمد الطحاوى
زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفي الزقازيق العام اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد عمر أستاذ علاج السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الزقازيق ، والدكتور فكري الطنطاوي مدير المكتب الفني والمشرف العام علي مكتب وكيل الوزارة ، والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية .

وعقد اجتماع مع رؤساء أقسام الباطنة والعناية المركزة للأطفال ووضع بروتوكول لعلاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق .

وصرح وكيل الوزارة بأنه تم الإتفاق علي تفعيل الشراكة بمستشفي ههيا المركزي .

وتفقد وكيل الوزارة خلال الزيارة أقسام المستشفي المختلفة من الإستقبال والعناية المركزة وعناية الأطفال والحضانات والمعامل وبنك الدم.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير جميع فصائل الدم ومشتقاته لخدمة مرضي الطوارئ بمستشفي الزقازيق العام .
صحة الشرقية: علاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق
صحة الشرقية: علاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق
صحة الشرقية: علاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق
صحة الشرقية: علاج حالات السموم بالشراكة مع مستشفيات جامعة الزقازيق

ترشيحاتنا

مصلحة الضرائب العقارية توضح كيفية تسجيل وسداد قيمة الضريبة

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

نجم ريال مدريد السابق يؤكد حسم صفقة هازارد

شاهد.. حقيقة صور زفاف شيرى عادل و معز مسعود

عجوز تدفع حياتها مقابل غسيل الأواني بالترعة في دكرنس

مفاجأة.. محمد صلاح خارج المنافسة على جائزة الكرة الذهبية

10 مفاجآت فى اعترافات الراشي والوسيط فى رشوة رئيس مصلحة الجمارك

فرنسا ضد كرواتيا.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

منتخب بلجيكا يدخل تاريخ كأس العالم بـ10 لاعبين

سيد سيكا صاحب كلب بولاق الدكرور يواجه اتهامات الترويع والبلطجة

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

لقطات لقناع مذهب عثر عليه في جبانة جنوب هرم اوناس بسقارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير.. صور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

فيديو

أحمد موسى: تويتر فضح تميم وحذف مليوني متابع وهمي من حسابه
أحمد موسى : حادث قطار البدرشين يتكرر كل عام
أحمد موسى: الله في عون المسئول عن السكك الحديدية
رئيس أكاديمية البحث العلمي: ستكون هناك تكنولوجيات مختلفة بحلول 2050
العناني: الاكتشافات الأثرية المتتالية عامل رئيسي لانتعاش السياحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟