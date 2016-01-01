وضع حجر أساس لإنشاء مدرستين يابانيتين بالوادى الجديد غدا

تشهد محافظة الوادي الجديد غدا "الأحد"وضع حجر أساس لإنشاء أول مدرستين ، إحداهما يابانية وأخرى للمتفوقين بالمحافظة.



ويزور المحافظ اللواء محمد الزملوط يرافقه يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية غدا لوضع حجر أساس المدرستين بمنطقة أرض الرومي بمدينة الخارجة، بتكلفة إجمالية قدرها 80 مليون جنيه .



وقال المهندس مجدي الطماو رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد ، أن الأرض جاهزة لبدء إنشاء المدرستين .. مشيرا الى أن الأبنية التعليمية أنهت إجراءات طرح إنشاء المدرستين وجار تسليمهما للشركات المنفذة، موضحا أن هيئة الأبنية التعليمية، تتولى الإشراف على عملية بناء المدرستين بالتنسيق مع قطاع التعليم بالوادي الجديد.