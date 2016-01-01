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انتحار مريض نفسيا بمغاغة رفضت أسرته تنفيذ رغبته فى الزواج

السبت 14/يوليه/2018 - 09:05 م
انتحار مريض نفسى
انتحار مريض نفسى بمغاغة رفضت اسرته تنفيذ رغبته فى الزواج
ايمن رياض
انهى مزارع بقربه عزبة الصعايدة بمركز مغاغه شمال المنيا حياته منتحرا بشنق نفسه داخل حجرة منزله عقب رفض اسرته رغبته في الزواج

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى اخطارا من اللواء منتصر عويضه مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة مزارع يدعي على . س 31 سنه مقيم بعزبة الصعايدة بمغاغه

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد نشأت مأمور مركز شرطة مغاغه والنقيب أحمد الصاوي معاون اول المباحث حيث تبين مصرع شاب في بدايه العقد الرابع من عمرة مرتديا كامل ملابسه

ولايوجد أي إصابات ظاهريه وان المتوفى أنهى حياته منتحرا بأن شنق نفسه بمروحه حجرته لرغبته في الزواج ورفض اهليته تنفيذ رغبته لاصابته بمرض نفسي

وتم نقل جثه الشاب المنتحر لمشرحه مستشفى مغاغه العام وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق

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