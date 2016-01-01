خبير: مبدأ السلامة أولا لعدم تكرار حوادث السكة الحديد.. فيديو

قال الدكتور حسن مهدى استاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن حادث انقلاب 3 عربات القطار بمحطة المرازيق بالجيزة، بمثابة عرض مستمر لحالة التدهور التي تعانيها السكة الحديد.



وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامية «جيهان لبيب» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن السكة الحديد مدانة للدولة، وعليها ديون كبيرة، مشيرا إلى أن ديون هيئة السكة الحديد بلغت 55 مليار جنيه، مؤكدا ضرورة تبني إدارة السكة الحديد لفكر جديد بجانب التدريب للعاملين للنهوض بمنظومة السكة الحديد.



وأوضح أنه في ظل المدخلات الجديدة التي يتم إدخالها كل يوم لهيئة السكة الحديد من عربات وجرارات لن تشهد المنظومة أي تحديث بدون تدريب العمالة الموجودة في تلك الهيئة، مشيرا إلى ضرورة التعامل بمبدأ السلامة أولا لضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث.