العناني: العالم أجمع يتحدث عن اكتشاف بئر سقارة الكبير.. فيديو

قال خالد العناني، وزير الآثار، إن البعثة المصرية الألمانية التي كانت تعمل في محيط سقارة منذ عامين هي من توصلت إلى الكشف الأثري الكبير المكون من بئر بجبانة منطقة سقارة.



وأضاف " العناني " في تصريحاته التليفزيونية على قناة " إكسترا نيوز"، أن البئر عمقه 30 مترا وبه 35 مومياء، و5 توابيت حجرية من الحجر الجيري، وتابوت خشبي، إضافة إلى العديد من الموميات، والعناصر الجنائزية، والقناع الفضي المذهب، والأواني التي كانت تستخدم في التحنيط، وتم اكتشاف مبان وورش عمل للتحنيط عبارة عن أحواض توضع فيها المومياء تمهيدا للتحنيط .



وتابع: "سنقوم بتحليل أواني التحنيط للتعرف على مكونات المواد المستخدمة في التحنيط، إضافة إلى تحليل كافة مقتنيات البئر الكبير الذي لم يتم اكتشافه بأكمله بعد".



وأكمل: "العالم أجمع يتحدث عن اكتشاف بئر سقارة الكبير، لأن ذلك الكشف متعلق بطرق التحنيط والمكونات المستخدمة في ذلك، والتي تهم العالم بأكمله".