سلامة يشيد بدور الحكومة فى مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام

التقى وفد من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مع المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اليوم السبت، في إطار مساعي النقابة لمناقشة الملاحظات والمقترحات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام قبل إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب.



وقد أشاد نقيب الصحفيين، في بيان له اليوم، بدور الحكومة في هذا الإطار وسعيها إلى التقريب بين وجهتي نظر البرلمان والنقابة بشأن بعض المواد الخلافية في مشروع القانون المقترح وتفهم العديد من تلك الملاحظات، مشيرا ً إلى الروح الإيجابية التى سادت الاجتماع مع المستشار عمر مروان وتقدير الحكومة لدور الصحافة والإعلام، ورغبتها في تعميق التفاهم بين البرلمان والنقابة وكافة مؤسسات الدولة، وتذويب نقاط الخلاف الموجودة حول بعض مواد القانون.



وفي نهاية اللقاء، وعد المستشار عمر مروان بنقل وجهة نظر النقابة بشأن بعض المواد الخلافية إلى البرلمان لوضعها في الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة.



حضر الاجتماع من مجلس النقابة خالد ميري وإبراهيم أبو كيلة وكيلا المجلس، ومحمد شبانة أمين الصندوق.