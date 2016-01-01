المصري يوافق على إعارة اسلام عطية للداخلية لموسم واحد

وافق مسئولو النادي المصري على إعارة اللاعب إسلام عطية ناشيء النادي المصري إلى صفوف الداخلية لمدة موسم واحد خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما تم التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة التوأم.



يُذكر أن اللاعب اسلام عطية صاحب العشرين عامًا هو أحد ناشئي النادي المصري يمتلك من المهارة والخبرات ما يؤهله لشغل أي مركز في الثلث الهجومي وسبق تصعيده للفريق الأول، حيث شارك أساسيًا في مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر أمام الزمالك والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ.



وأبدى الكابتن علي السعيد المدير الفني لقطاع الناشئين سعادته بهذه التجربة، مضيفًا أن قطاع الناشئين مهمته الأولى إخراج العديد من اللاعبين الموهوبين، مؤكدًا أننا نمتلك العديد من العناصر القوية التي يمكن أن تُفيد الفريق الأول.