إيران تعلن موعد إيفاد حجاجها إلى السعودية

ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن علي رستمي، مساعد شئون المطار بشركة مطار الخميني الدولي بطهران، أعلن اليوم السبت أن عملية إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى الأراضي السعودية، ستنطلق يوم 18 يوليو الجاري.



ونقلت الصحيفة عن رستمي قوله إن "عملية الإيفاد ستنفذ عبر مطار الخميني في إطار 98 رحلة ذهاب عبر شركتي الخطوط السعودية و"إيران إير"، وستشمل 25 ألفًا و250 شخصًا، وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل.



وأضاف رستمي أن هذا العدد يشكل حوالي ثلث إجمالي عدد الحجاج الإيرانيين، مشيرًا إلى جدول رحلات الإياب ستبدأ من 25 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2018.

