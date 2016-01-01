فرنسا ضد كرواتيا.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

فرنسا ضد كرواتيا.. يترقب عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم موعد انطلاق المباراة النهائية من بطولة كأس العالم والتي ستجمع بين منتخب كرواتيا أمام نظيره منتخب فرنسا، التي ستقام على ملعب استاد اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي المقرر لها غدا الأحد في تمام الساعة 5:00 مساء.



فرنسا ضد كرواتيا.. وتنطلق صافرة بداية لقاء فرنسا ضد كرواتيا يوم الأحد الموافق 15 يوليو 2018، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.



فرنسا ضد كرواتيا.. وكان منتخب كرواتيا قد تخطى عقبة انجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة نصف النهائي بطولة كأس العالم 2018 .



فرنسا ضد كرواتيا.. تردد القناة: 12475| معدل: عمودي | معدل الترميز: 27500| ترميز القناة: 2/3 | إشارة إرسال البث: DVB-S2 | معدل تردد الموجة: 8PSK.



فرنسا ضد كرواتيا.. كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.



فرنسا ضد كرواتيا.. وتواكب قنوات بي إن سبورتس المباراة بنقل مباشر عبر قنوات MAX HD1 وMAX HD2 (باللغة العربية) وMAX HD3 (باللغة الإنجليزية) وMAX HD4 (باللغة الفرنسية) وbeIN 4K، حيث يسبق اللقاء استوديو تحليلي موسع وشامل يتضمن تقارير معمقة وحصرية وقراءة فنية قبل وخلال الشوطين وكذلك بعد اللقاء.



فرنسا ضد كرواتيا.. وأسقط منتخب فرنسا نظيره بلجيكا بهدف نظيف سجله أومتيتي بضربة رأسية رائعة في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 .



ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء فرنسا وكرواتيا في المباراة النهائية من كأس العالم عبر قنوات "بي إن سبورتس" .