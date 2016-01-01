النقل: تطوير 80% من السكك الحديدية يحتاج لـ 188 مليار جنيه

قال الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، إن "كهربة الإشارات" للسكك الحديدية تحتاج إلى 100 مليار جنيه لتطويرها، مشددا على أننا نحتاج 188 مليار جنيه قيمة تطوير 80% من شبكة السكك الحديدية.



وأضاف شعت خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد»، أنهم لا يملكون أى موارد مالية من الـ188 مليار جنيه المخصصة لتطوير السكك الحديدية.



وأشار مساعد وزير النقل إلى أن القانون الجديد يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فى قطاع السكك الحديدية، مشددا على أنه سيتم إصلاح قطار البدرشين وسيعود للخدمة قريبا.