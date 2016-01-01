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صقر: 130 ألف باحث يعملون في البحث العلمي بمصر

السبت 14/يوليه/2018 - 09:06 م
محمود صقر
محمود صقر
أسامة علي
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الإنفاق على البحث العلمى دون وجود بنية تحتية حديثة تخدمه غير مجد.

وأوضح محمود صقر خلال استضافته بفضائية "الحياة"، أن الدولة تنفق 21 مليار جنيه على منظومة البحث العلمي، لافتا إلى أن هذه القيمة أقل من القيمة التى حددها الدستور وهى 1% من الدخل القومي.

وأضاف محمود صقر، أن مصر لديها 130 ألفا يعملون فى مجتمع البحث العلمى، مشيرا إلى أن هذا العدد يعتبر قليل نسبيا ومخصص المرتبات التي يتقاضونها ليس بكبير كما يعتقد البعض.

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