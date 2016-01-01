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العناني: الاكتشافات الأثرية المتتالية عامل رئيسي لانتعاش السياحة.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 09:08 م
خالد العناني
خالد العناني
هاني حسين
قال خالد العناني، وزير الآثار، إن العائد المادي للآثار مكون من الزائرين الأجانب والمصريين، والمعارض، والتصوير السينمائي في الأماكن والمواقع الاثرية .

وأضاف " العناني" في تصريحاته التليفزيونية على قناة " إكسترا نيوز"، أن دور وزارة الآثار تقدم المنتج الفريد المتمثل في الآثار المصرية بشكل جيد يسهم بشكل كبير في جذب السياحة.

وتابع: "الإكتشافات الأثرية المتتالية التي تعلن عنها وزارة الآثار تعتبر عاملا رئيسيا في جذب السياحة وعودة السياح بشكل مكثف إلى مصر للإستمتاع بتلك الآثار، إضافة إلى الاستمتاع بالشواطئ الخلابة والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها مصر".

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