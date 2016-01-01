جيش اليمن: تجدد المعارك بالجوف.. وإحباط عملية تسلل في صعدة

تجددت المواجهات العنيفة، اليوم السبت، بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الانقلابية شمالي محافظة الجوف شمالي شرق البلاد.



وقال مصدر عسكري يمني -في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)- إن معارك عنيفة تجددت بين قوات الجيش اليمني والحوثيين بمديرية برط العنان.



وأشار المصدر إلى أن المعارك اندلعت إثر عملية عسكرية واسعة للجيش اليمني في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأنها تمكنت خلال المعارك من السيطرة على ميسرة جبال الربعة، والجبال المطلة عليها.



وأكد أن المواجهات لاتزال مستمرة بين قوات الجيش والمليشيا في ميمنة جبال الربعة، ومنطقة القذاميل، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية.



وفي السياق ذاته، أكد العقيد الركن أحمد الكوكباني قائد ألوية قوات المقاومة التهامية في الجيش اليمني، أن معركة الساحل الغربي شبه محسومة خاصة وأن ميليشيات الحوثي لا تملك أي حاضنة شعبية في هذه المناطق، مشيرا إلى أن تحرير الحديدة مفتاحا لتحرير العاصمة صنعاء.



ونقلت قناة (العربية) الإخبارية، عن الكوكباني قوله إن المعركة مع المليشيات الانقلابية بشكل عام معركة "حرب عصابات"، لافتا إلى أن الميليشيات في الساحل يخسرون أكثر لأنها منطقة مفتوحة، ولا وجود للمرتفعات الجبلية التي تعود مقاتلي الحوثيين التحصن والاحتماء بها، لذلك تنهار صفوفهم ويتساقطون بشكل متسارع.



وشدد على ضرورة السيطرة على مدينة الحديدة وعلى مينائها الذي يعتمد عليه الحوثييون في الجانب الاقتصادي والتسليح، مبينا أن هذه الخطوة ستكون فرصة كبيرة لتحرير صنعاء ونهاية الميليشيا الانقلابية.



وأفشلت قوات الشرعية اليمنية بإسناد من طيران التحالف العربي، اليوم السبت، عملية تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين.



وقالت مصادر عسكرية يمنية وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن معارك دارت بين الطرفين عقب هجوم للحوثيين في محاولة لاستعادة مواقع في منطقة الملاحيظ، خسرتها خلال الأيام الماضية، مبينة أن المعارك التي اسُتخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية عدد من القتلى والجرحى، فيما تمكن الجيش اليمني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي -في وقت سابق اليوم- تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية من صعدة بإتجاه الأراضي السعودية.

