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أخبار العالم

شرطة بريطانيا تعثر على 400 دليل مادي يتعلق بغاز الأعصاب نوفيتشوك

السبت 14/يوليه/2018 - 10:38 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة البريطانية اليوم /السبت/ العثور على أكثر من 400 دليل مادي، وعينات ومواد تتعلق بقضية تسميم المواطنين البريطانيين اللذين تعرضا لغاز الأعصاب "نوفيتشوك" الشهر الماضي في منطقة (أميزبيري).

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - إنه من المتوقع أن تتواصل عمليات البحث والتحقيق لعدة أسابيع، إن لم يكن لشهور، حيث إن ضباط الشرطة يبحثون عن مواقع أو مصادر محتملة أخرى لانتشار هذا الغاز السام، كما أنهم يعملون على جمع المزيد من الأدلة.

كانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت أمس العثور على مصدر غاز الأعصاب "نوفيتشوك" في زجاجة صغيرة في منزل، شارلي راولي، وهو أحد المواطنين البريطانيين اللذين أصيبا بالتسمم الشهر الماضي من جراء تعرضه للغاز، حيث تم فتح تحقيق للوقوف على ما إذا كانت هذه العينة هي نفسها التي تسمم بها أيضًا الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته، يوليا، في مدينة "سالزبوري" البريطانية في شهر مارس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن داون ستيرجيس، البالغة من العم 44 عام، وهي الحالة الثانية التي تعرضت للغاز السام الشهر الماضي لقت مصرعها يوم /الأحد/ الماضي، فيما يرقد، شارلي راولي، في المستشفى في حالة وصفها الأطباء بأنها مستقرة لكنها خطرة.

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