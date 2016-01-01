اقتحام مبنى محافظة كربلاء والسلطات العراقية تفرض حظر التجوال

أكدت وسائل إعلامية أن متظاهرين اقتحموا مبنى محافظة مدينة كربلاء العراقية، منذ قليل، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.



وأعلنت السلطات العراقية منذ قليل فرض حظر التجوال في محافظة النجف في جنوب البلاد، كما انقطع التيار الكهربائي في كامل المحافظة، وأعلنت السلطات أيضا حظر التجوال في محافظة البصرة، حيث شهد جنوب العراق مظاهرات لليوم السادس على التوالي احتجاجا على البطالة والفساد، وبدأت الاحتجاجات في البصرة ثم امتدت إلى محافظات جنوبية أخرى مثل ذي قار وميسان والنجف وبابل، واقتحم مئات العراقيين مطار مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة وأوقفوا الحركة الجوية فيه بالأمس.



ووضع العراق قواته الأمنية في حالة تأهب قصوى اليوم بعد تصاعد حركة المظاهرات التي تشهدها محافظاته الجنوبية احتجاجا على الفساد وضعف الخدمات الأساسية.