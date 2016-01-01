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أخبار العالم

جيش ليبيا يحاصر آخر فلول عناصر الإرهاب في المدينة القديمة بدرنة

السبت 14/يوليه/2018 - 10:38 م
جيش ليبيا
جيش ليبيا
أ ش أ
يواصل الجيش الليبي عملياته العسكرية في مواجهة آخر فلول العناصر الإرهابية التي تتحصن في أزقة المدينة القديمة بدرنه منذ إعلان تحرير المدينة في 28 يونيو الماضي .

ونقلت (بوابة إفريقيا) الإخبارية عن مصادر بالمدينة القديمة أن الوحدات العسكرية بالجيش تحاول السيطرة عليها في ظل وجود مقاومة من تلك العناصر الارهابية، وأن العناصر الإرهابية تتحرك في أجزاء من منطقتي المغار والمدينة القديمة رغم ضربات الجيش بالمدفعية الثقيلة التي أجبرتهم على عدم التواجد في مكان واحد نظر لضيق الازقة بالمدينة.

وأوضحت المصادر أن أغلب المقاتلين في هذه المنازل القديمة ينتمون لتنظيم داعش الارهابي.

يذكر أن عددا من الإرهابيين سلموا انفسهم خلال الأيام الماضية لقوات الجيش الليبي.

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