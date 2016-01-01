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كأس العالم

ختام بطولة الجمهورية لرياضة الـstreet workout

السبت 14/يوليه/2018 - 08:49 م
صدى البلد
ريهام بكير
اختتمت اليوم بطولة الجمهورية لرياضة الـ"street workout"، التي انطلقت مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي في مجمع الصالات المغطاة بالصالة رقم 4، تحت رعاية إسلام قرطام عضو مجلس إدارة مؤسسة صحاري والرئيس التنفيذي لفريق " ko squad".

وفاز اللاعب مصعب سرحان بالمركز الأول للبطولة والميدالية الذهبية ، ليتأهل للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في روسيا في شهر أغسطس المقبل.

وحصل اللاعب أحمد بدران على المركز الثاني والميدالية الفضية ، بينما حصد عبدالرحمن ممدوح لاعب فريق " ko squad" الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة.

وقام إسلام قرطام عضو مجلس إدارة مؤسسة صحاري والرئيس التنفيذي لفريق " ko squad" وأسامة خليل الناشر بمؤسسة التحرير بتسليم الجوائز للفائزين بالبطولة .

وأقيمت البطولة بمشاركة 28 لاعبًا هم: هاني عبده ، محمد مكاوي ، عبدالرحمن عصام ، مازن احمد ،احمد محمد، محمود محمد ،حمزة عبد الله ،علاء شعبان ،عبد الرحمن ممدوح ، عمر جمال، أحمد إبراهيم ،مهند محمد ،احمد شعبان ،اشرف عادل ،احمد حسام ، محمود مسعد ، محمود ماهر ، مصعب سرحان ، زياد أحمد ، مؤمن عبده ، طارق حازم ، أحمد مجدي ، أحمد محمد عبدالعزيز ، صابر عنتر ، محمد العربي ، أحمد رفاعي، وعبدالعزيز محمود.

وأدار البطولة لجنة تحكيم ضمت ، نور الدين اليملاحي من اسبانيا - الحكم الرئيسي في بطولة العالم ومؤسس الاتحاد الاسباني للعبة ،والحكم الثاني الروسي نيك انيمسوف أحد رواد ومؤسسي اللعبة في روسيا وحكم تصفيات كأس العالم في الأهرامات 2016 ، ولويس بيكر الحكم الثالث أول بطل أسباني يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين والمصنف العالمي للعبة في الوزن المتوسط.

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