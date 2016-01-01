برلماني يطالب بإشراك القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد

استنكر اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حادث انقلاب القطار رقم 986 بمحطة المرازيق بمركز البدرشين، قائلا "يا نطور المرفق يا نقفله ونخلص علشان نحافظ على حياة الناس".



وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامية «جيهان لبيب» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، لا بد أن يضع كل مسئول في اعتباره أن ابنه أو أحد أفراد أسرته يستخدم هذا القطار، مشيرا إلى أن مرفق السكة الحديد أصبح يعاني بدليل الحوادث التي تقع كل يوم ولا يتحرك أحد لتغيير الوضع أو تقديم حلول جذرية للنهوض بالمرفق.



وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مرفق السكة الحديد، نظرا لأهمية هذا المرفق، وباعتباره أحد المرافق الحيوية التي تخدم الشعب بأكمله.