باكستان تعلن الأحد حداداً وطنياً على ضحايا الهجمات الإرهابية

أعلنت الحكومة الباكستانية، اليوم السبت، حداد وطني على مستوى الدولة غدا الأحد على الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.



وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان -نقلته صحيفة "دون" الباكستانية- إنه "في ظل الهجمات الإرهابية المأساوية في بشوار يوم 10 يوليو وفي موستانج وبانو يوم 13 يوليو، تعلن الحكومة الفيدرالية يوم حداد وطني في جميع أنحاء البلاد".



وأشار البيان إلى أن الأعلام سيتم تنكيسها إلى النصف، غدا الأحد، حدادا على القتلى الذين بلغ عددهم نحو 150 شخصا خلال الهجمات الإرهابية الأخيرة قبيل الانتخابات العامة في باكستان.



ووجه مكتب رئيس الوزراء أيضا وزارة الداخلية الباكستانية بإصدار إخطار رسمي للإعلان عن الحداد الوطني غدا الأحد.