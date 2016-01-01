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أخبار العالم

الجيش اليمني يسيطرعلى جبل الشبكة في محافظة حجة

السبت 14/يوليه/2018 - 10:40 م
صدى البلد
أ ش أ
تمكنت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، اليوم /السبت/، من السيطرة على جبل الشبكة في محافظة حجة .

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن القوات الشرعية اليمنية قطعت طريق إمداد ميليشيات الحوثي بين مدينة حرض ومحافظة صعدة.

يشار إلى أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت بإسناد من طيران التحالف العربي - في وقت سابق اليوم - من إفشال عملية تسلل لميليشيات الحوثي في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين الحوثيين.

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