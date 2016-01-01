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حوادث

ضبط محاولة تلاعب إحدى الشركات للتهرب من الرسوم الجمركية

السبت 14/يوليه/2018 - 09:05 م
التهرب الجمركي بالقاهرة
التهرب الجمركي بالقاهرة - ارشيفيه
أ ش أ
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة للاستخبارات الجمركية، من ضبط محاولة إحدى الشركات بالتزوير والتلاعب في المستندات المقدمة، للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إنه بناء على معلومات سرية بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن 50 رسالة إطارات "كاوتش" من عدة منافذ جمركية بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، تم تشكيل لجنة للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركي.

وأضاف أنه تم ضبط المستندات الأصلية واتضح أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بقيمة بلغت 86 مليونا و797 ألفا و955 جنيها، بينما بلغت القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الأصلية المضبوطة بالشركة 96 مليونا و959 ألفا و450 جنيها، وبلغ فرق القيمة عنها 10 ملايين و61 ألفا و495 جنيها، فيما بلغت التعويضات المستحقة 4 ملايين و722 ألفا و67 جنيها.

وقرر مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي محمد صبيح اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب.

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