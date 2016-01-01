الجيش اليمني يتمكن من نزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية بتعز

تمكن الجيش اليمني في المحور الجنوبي الشرقي لمحافظة تعز من نزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية التي زرعتها المليشيا الحوثية في أعتاب ومداخل مديرية دمنة خدير .



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) اليوم /السبت/ عن مصادر ميدانية القو إن الحوثيين قاموا بزرع الألغام بكثافة كبيرة وبأحجام متفاوتة وخاصة في المناطق التي يقترب منها الجيش اليمني بهدف منع تقدم قواته باتجاه مناطق تمركزهم .



وفي السياق، يواصل الحوثيون انتهاكاتهم ضد المواطنين بالمحافظة وارتكاب جرائم حرب واسعة بحقهم، سواء عن طريق الاستهداف المباشر والقنص للنساء والأطفال أو القصف العشوائي في القرى وعزل مديرية مقبنة، الواقعة غربي المحافظة وزرع آلاف الألغام الأرضية في محيط القرى السكنية والمناطق الزراعية .



كما أقدم الحوثيون اليوم بإطلاق نيران كثيفة على السكان في منطقة المجرجحة في قرية الحنيني، بعزلة القحيفة أسفر عن إصابة طفلة بطلق ناري في رجلها، وطفلتين بشظايا وحدوث أضرار بالغة بممتلكات المواطنين نتيجة القصف في المنازل وخزانات المياه ، وأصلاق الرصاص على سيارة تحمل أغنام ونهبها بالقوة وذبحها .