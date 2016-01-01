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أخبار العالم

مصرع وإصابة 60 شخصًا في انهيار أرضي بمنجم في ميانمار

السبت 14/يوليه/2018 - 10:38 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي ما لا يقل عن 15 من عمال المناجم مصرعهم فيما أُصيب 45 آخرون جراء انهيار أرضي وقع اليوم /السبت/ في منجم لأحجار (اليشب) الكريمة بمنطقة /هباكانت/ بولاية /كاتشين/ بميانمار.

ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية عن مدير المنطقة كياو سوار أونج قوله إن عمليات البحث التي تجرى خلال اليوم عن الجثامين المدفونة تحت الوحل قد توقفت، على أن تُستأنف مرة أخرى غدا، مضيفًا أن السلطات طالبت سكان المنطقة الإبلاغ عن أي شخص ما زال في عداد المفقودين.

وأشار سوار أونج إلى أن عمال المناجم المتضررين من الانهيار الأرضي السابق لا يعملون لحساب شركة تعدين معينة، لافتًا إلى أن كثيرًا من الأشخاص الذين يبحثون بطريقة غير شرعية عن المعادن الثمينة داخل المناجم وعادة ما يكونوا من جامعي القمامة يواجهون حصارًا داخل هذه المناجم نتيجة انهيارات أرضية خاصة في مناطق التعدين غير الممهدة.

يشار إلى أن 14 من عمال المناجم - على الأقل - لقوا مصرعهم في شهر مايو الماضي جراء انهيار أرضي مماثل في نفس المنطقة التي قد شهدت أيضًا في عام 2015 مصرع أكثر من مائة شخص إثر انهيار أرضي آخر.

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