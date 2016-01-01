ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس الجابون لـ بوتين: افريقيا بحاجة إليكم

السبت 14/يوليه/2018 - 09:04 م
فلاديمير بوتين وعلي
فلاديمير بوتين وعلي بونجو أونديمبا
محمد عثمان
صرح رئيس الجابون، علي بونجو أونديمبا، اليوم السبت، خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أفريقيا بحاجة إلى مساعدة روسيا.

وقال أودنديمبا: "جئت هنا لكي أخبركم بما هو معروف لكم بالفعل. أفريقيا تحتاج إليكم. دولتكم دولة ضخمة تمتلك إمكانيات هائلة قادرة بالتأكيد على جلب فوائد كثيرة للقارة"، وفقًا لصحيفة "لينتا" الروسية.

ودعا أودنيمبا روسيا للتدخل في النزاع العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى بين الحكومة والمتمردين، مضيفًا: "أنا سعيد أن روسيا ليست بعيدة عن تسوية النزاع القائم في المنطقة المجاورة لنا مباشرة. أنا أتحدث عن التسوية في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وتابع: "أعتقد انه كان سيكون رائعًا إذا قمنا بتوحيد جهودنا ليعم السلام في تلك الدولة".

بدوره، أكد بوتين على الدور النشيط الذي تلعبه الجابون في تسوية النزاعات الإقليمية في منطقة وسط أفريقيا، مضيفًا أن كلا الدولتين تستطيعان توحيد جهودهما لحل النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ترشيحاتنا

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا بكاس العالم 2018

خبير: تصدير الغاز المسال يحولنا لمركز إقليمي للطاقة.. فيديو

إصابة 25 شخصا فى انقلاب حافلة بـ كاليفورنيا

أحمد موسى: الله في عون المسئول عن السكك الحديدية

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

تنسيق الثانوية العامة 2018..أماكن شاغرة لطلاب الثانوية في كليات الهندسة بالمرحلة الثانية

في الإسكندرية.. أول محضر في البيض الصيني

الزمالك يفاوض طه ياسين الخنيسى نجم الترجى

تقارير عالمية: محمد صلاح أحد حلول ريال مدريد لتعويض رحيل رونالدو

برشلونة يرغب في ضم كانتي لاعب تشيلسي

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير.. صور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

فيديو

أحمد موسى: تويتر فضح تميم وحذف مليوني متابع وهمي من حسابه
أحمد موسى : حادث قطار البدرشين يتكرر كل عام
أحمد موسى: الله في عون المسئول عن السكك الحديدية
رئيس أكاديمية البحث العلمي: ستكون هناك تكنولوجيات مختلفة بحلول 2050
العناني: الاكتشافات الأثرية المتتالية عامل رئيسي لانتعاش السياحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟