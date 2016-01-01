رئيس الجابون لـ بوتين: افريقيا بحاجة إليكم

صرح رئيس الجابون، علي بونجو أونديمبا، اليوم السبت، خلال لقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن أفريقيا بحاجة إلى مساعدة روسيا.



وقال أودنديمبا: "جئت هنا لكي أخبركم بما هو معروف لكم بالفعل. أفريقيا تحتاج إليكم. دولتكم دولة ضخمة تمتلك إمكانيات هائلة قادرة بالتأكيد على جلب فوائد كثيرة للقارة"، وفقًا لصحيفة "لينتا" الروسية.



ودعا أودنيمبا روسيا للتدخل في النزاع العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى بين الحكومة والمتمردين، مضيفًا: "أنا سعيد أن روسيا ليست بعيدة عن تسوية النزاع القائم في المنطقة المجاورة لنا مباشرة. أنا أتحدث عن التسوية في جمهورية أفريقيا الوسطى".



وتابع: "أعتقد انه كان سيكون رائعًا إذا قمنا بتوحيد جهودنا ليعم السلام في تلك الدولة".



بدوره، أكد بوتين على الدور النشيط الذي تلعبه الجابون في تسوية النزاعات الإقليمية في منطقة وسط أفريقيا، مضيفًا أن كلا الدولتين تستطيعان توحيد جهودهما لحل النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى.