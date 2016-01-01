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منوعات

العثور على جثة ملاكم بريطاني واعد في جزيرة يونانية .. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 09:01 م
صدى البلد
أحمد شريف
عثر على جثة ملاكم بريطاني واعد متوفى خلال عطلته في جزيرة نائية باليونان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، توفي ويليام هيوز ، البالغ من العمر 20 عامًا ، من سوانسي ، في جزيرة كورفو أثناء احتفاله بنهاية عامه الأول في الجامعة.

وكان من المقرر أن يواجه الملاكم الواعد، بطل العالم السابق إنزو ماكاريللي في صفوف الملاكمة للهواة ، بالرغم من دراسته التمويل في جامعة كوين ماري في لندن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية والكومنولث: "موظفو وزارة الخارجية يدعمون عائلة الملاكم البريطاني بعد وفاته في كورفو ، وهم على اتصال مع الشرطة اليونانية والمملكة المتحدة".

فيما رفض المتحدث التعليق على ملابسات وفاة وليام.

العثور على جثة ملاكم بريطاني واعد في جزيرة يونانية .. صور
العثور على جثة ملاكم بريطاني واعد في جزيرة يونانية .. صور

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