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العناني يكشف الطاقة الاستيعابية للمتحف المصري الكبير من الآثار.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 09:03 م
خالد العناني
خالد العناني
هاني حسين
قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه تم نقل 44 ألف تمثال إلى المتحف المصري الكبير منهم 4400 من مجموعة توت عنخ آمون، وتم ترك بقية المجموعة داخل المتحف المصري بالتحرير حتى يستطيع السائحون رؤية جزء من آثار توت عنخ أمون.

وأضاف " العناني " في تصريحاته التليفزيونية على قناة " إكسترا نيوز"، أن الدرج العظيم سيكون به 87 تمثالا ضخما، وتم نقل مجموعة من تلك التماثيل على رأسها تمثال رمسيس، وتمثال أمنحتب الثالث.

وتابع: عند افتتاح المتحف المصري الكبير بكامل طاقته لن يتخطى عدد الآثار المعروضة فيه 50 ألف قطعة اثرية".

وتابع: "إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات داخل المتحف المصري الكبير.. ومد فرصة قبول طلبات الإدارة والتشغيل من الشركات حتى يوم 21 اغسطس المقبل".

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