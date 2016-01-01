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اقتصاد

المالية تقترض 36 مليار جنيه في أسبوع لدعم الموازنة

السبت 14/يوليه/2018 - 09:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
تعتزم وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري دعم الموازنة العامة في أوائل طروحاتها ببداية العام المالي الجاري، بنحو 36 مليار جنيه من خلال الاقتراض من البنوك عبر 3 طروحات من أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري.

وزارة المالية أعلنت في تقرير لها اليوم أنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91،266،364،182) يوما بـ33 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

واستهدفت الوزارة طرح أجلي خزانة (91 266) يوما 16.25 مليار مليار جنيه خلال الأحد المقبل، وكذلك و طرح أخر خلال الخميس من نفس الأسبوع لأجلي (364 و 182) بـ16.75 القيمة المذكورة.

وتسعي الوزارة لطرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 3مليارات جنيه خلال الاثنين المقبل.

وتساهم طروحات أذون وسندات الخزانة باعتبارها إحدى الأدوات المالية التمويلية للحكومة، في زيادة نسب الدين العام ومزاحمة الاستثمار، ليسجل حجم الدين العام، ارتفاعًا خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي "مارس 2017" بنحو 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7 تريليون بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه.

وحذَّر خبراء اقتصاديون من توسع وزارة المالية في اعتماد أدوات الدين لتمويل الفجوة التمويلية، مؤكدين أنها أحد أسباب تفاقم الدين العام للبلاد وتكبيد الأجيال المقبلة أعباء سداد تلك المديونيات.

وسجل العجز الكلي للموازنة خلال الفترة من يوليو حتي فبراير ارتفع حجم عجز الموازنة، خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي 2017 /2018 الماضي، إلى 258.211 مليار جنيه؛ بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي ومقارنة بـ226.62 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له بنسبة 6.5% من نفس الناتج، بزيادة بلغت 31.6 مليار جنيه.

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