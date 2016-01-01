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برلمان

برلمانية المصريين الأحرار تمنح الثقة لحكومة مدبولي

السبت 14/يوليه/2018 - 09:08 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أمينة الدسوقى
صرح الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الهيئة البرلمانية بعد الاتفاق مع المكتب السياسي، ستمنح الثقة للحكومة في البيان الذي قدمته ، مؤكدا على متابعة الحزب لأداء الحكومة و الموازنة العامة عن كثب خلال الفترة القادمة.

وقال أبو العلا في بيان له، إن البيان طموح لكن آلياته غير واضحة وعلى الحكومة أن تقدم برنامج ربع سنوي عن برنامجها للمتابعة المستمرة، كما ستتابع هيئة المصريين الأحرار عدم وجود آليات حقيقية لمشاكل الزيادة السكانية ومحو الأمية والسياحة

أضاف رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار : مهتمين بالمحور الاقتصادي وبناء الإنسان من ناحية التعليم ، الصحة ، الثقافة والرياضة والإعلام ، وذلك بالاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل ، فتح قصور الثقافة والتنسيق مع الدفاع المدني للتنسيق في ذلك ، ومتابعة التأمين الصحي وجدول تنفيذه والإهتمام بباقي المحافظات وغيرها.

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