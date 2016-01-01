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ثقافة

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 11:48 م
صدى البلد
طارق موسى - محمد صبحى
شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حفل تدشين مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقي اولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بحضور عدد من نجوم الفن والسياسية من مؤسسي الجمعية .

وتفقدت الوزيرة الانشطة المختلفة التى يقدمها اطفال "اولادنا" المعروضة بمقر اقامة المؤتمر بمكتبة القاهرة العامة من صناعات حلى واشغال يدوية وحرف تراثية وصناعات سجاد يدوى.

حضر من مؤسسي جمعية أولادنا من نجوم الفن رانيا فريد شوقى وميرفت أبو عوف والمنتج محسن علم الدين ، كما تواجد الاحتفالية الفنانة لبنى عبد العزيز و نقيب الممثلين اشرف زكى ومدحت تيخا والمخرج الكبير خالد جلال.

وقدم اطفال اولادنا من ذوى القدرات الخاصه مجموعه من الفقرات الفنيه ما بين الغناء والعزف والشعر.
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور
وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

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وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

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