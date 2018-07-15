برلماني يطالب بوضع خطة زمنية محددة لتطوير السكة الحديد

قال النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب، إن الدولة لم تبخل على السكة الحديد كما أنها تقدم الدعم المالى لها، لافتا إلى أن المواطن فى ضيق شديد مما يحدث من كوارث فى منظومة النقل والتى كان آخرها حادث انقلاب قطار القاهرة قناة بمنطقة البدرشين.





وأضاف نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من عمل تحقيق شامل حول تلك الحادثة ومعرفة ما هى أسباب الواقعة ومحاسبة المسؤولين، لافتا إلى أن الشعب لا يعنيه ما هي خطة وزارة النقل لتطوير المنظومة ولكن ما يعنيه هو الحفاظ على الأرواح.





وطالب النائب وزير النقل بضرورة الإفصاح عن خطة علمية ومدروسة وتوقيت زمني محدد لتنفيذها امتثالا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه كثيرًا من أعضاء البرلمان سيتقدمون ببيانات عاجلة ضد الوزير بسبب حوادث القطارات.





وكان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قال إن المواطنين سيشهدون تطوير منظومة القطارات نهاية 2019 وليس هذا العام كما يتردد، مضيفا: نحتاج 17 مليار جنيه لتحسين منظومة الإشارات، مشددا على أن الإشارات هي السبب في حوادث القطارات".



