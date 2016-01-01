السكة الحديد خارج خط التطوير الفورى.. وزير النقل: المنظومة الجديد نهاية 2019.. ونواب: يعنى استمرار الحوادث.. لابد من خطة محكمة وفورية لحل الأزمة.. وبيانات عاجلة ضد عرفات

انتظروا خطة تطوير السكة الحديد نهاية 2019

عمرو الجوهرى:

هيكلة إدارة السكة الحديد يمنع حوادث القطارات

عضو نقل البرلمان:

سنتابع تطوير السكة الحديد على أرض الواقع

برلماني عن أزمة السكة الحديد: