السكة الحديد خارج خط التطوير الفورى.. وزير النقل: المنظومة الجديد نهاية 2019.. ونواب: يعنى استمرار الحوادث.. لابد من خطة محكمة وفورية لحل الأزمة.. وبيانات عاجلة ضد عرفات

وزير النقل:
انتظروا خطة تطوير السكة الحديد نهاية 2019
عمرو الجوهرى:
عمرو الجوهرى:
هيكلة إدارة السكة الحديد يمنع حوادث القطارات
عضو نقل البرلمان:
عضو نقل البرلمان:
سنتابع تطوير السكة الحديد على أرض الواقع
برلماني عن أزمة السكة الحديد:
برلماني عن أزمة السكة الحديد:
تبريرات غير منطقية عند وقوع أي كارثة
إبراهيم نظير يطالب بوضع خطة زمنية محدد لتطوير السكة الحديد
تصريحات متتالية عقب كل كارثة او حادثة، وخاصة السكك الحديد التي تعد نزيف لا يتوقف يلتهم معه أرواح الأبرياء، والتى كان آخرها حادث المرازيق الذى وقع ظهر اليوم خلال رحلة القطار رقم 986 من القاهرة إلى قنا، حيث صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطنين يشهدون تطوير منظومة القطارات نهاية 2019، وليس هذا العام كما يتردد، مضيفا "نحتاج 17 مليار جنيه لتحسين منظومة الإشارات، مشددا على أن الإشارات هي السبب في حوادث القطارات".
خطة تطورات لم ير منها المواطن شيئا أو يلمس تغييرا على أرض الواقع يمنع أى وقوع حادثة تؤدى بأرواح الناس، إلا أن نواب البرلمان أقروا بضرورة إيجاد حلول فورية من أجل وقف حوادث القطارات.
وطالب النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بضرورة تشكيل لجنة من الوزارة من أجل الوقوف على تكرار حوادث القطارات بمنطقة البدرشين، وملابسات الواقعة وخاصة بعد حادثة قطار القاهرة قنا بحوش المرازيق بالجيزة أمس والتي خلفت الكثير من المصابين.
وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تقرير واضح من النيابة العامة بشأن حادث البدرشين أمس، وما سبب وقوع الحادث، لافتا إلى أن السكك الحديدية متهالكة وبها العديد من المشكلات، التى تسبب وقوع الحوادث على مدار السنوات الماضية.
وأضاف النائب أنه سبق الحديث مع الوزراء السابقين ووزير النقل الحالى حول ضرورة إيجاد موارد مالية لتنظيم وإعادة هيكلة المنظومة، إلا أن كل وزير يأتي يتحدث عما تحتاج إليه الهيئة دون وجود نتائج إيجابية، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الإدارة كافة، فضلا عن إيجاد شراكة مع القطاع الخاص سواء محلي أو إدارة أجنبية للتحقيق أرباح دون التأثير على المواطن أو رفع تذكرته.
وأشار الجوهرى، إلى أن تلك الشركات يمكنها تحقيق الأرباح من خلال الدعايا والأماكن المخصصة للإعلان، مقابل استخدمها كحق انتفاع.
فيما قال النائب جمال آدم عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن السكة الحديد تعد من أهم المرافق الحيوية فى مصر والتى تحتاج إلى تطوير وخاصة أنه لم يتم تحديثها منذ فترة كبيرة، لافتا إلى أن مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ورقابية يتابع عن كثب وزير النقل وتنفيذ خطته على أرض الواقع.
وتابع آدم فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من الإستفادة من الأخطاء السابقة وخاصة أن السكة الحديد يعد مرفقا حيويا فضلا عن ضرورة صيانة القطارات والقضبان، لافتا إلى أن تطوير المنظومة بدءا من القطارات والإشارات والمزلقانات سيتم متابتعها ورقابتها من قبل البرلمان.
وأشار النائب إلى أن تطوير المنظومة لن يتم إلا من خلال جهاز نشيط يؤدى دوره على أكمل وجه، مؤكدا أن المراقبة ستمنع تسيب سائقى القطارات فضلا عن متابعة المسؤول الأول بما يساهم فى الحد من حوادث القطارات.
واستنكر النائب حسن السيد عضو مجلس النواب، تصريحات وزير النقل بشأن تطوير منظومة القطارات نهاية 2019، لافتا إلى أن ذلك يعني استمرار، حوادث القطارات حتى نهاية العام القادم.
وتابع السيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن أزمة السكك الحديد تتمثل فى عدم وجود جودة القطارات أو التفتيش على الصيانة أو المرور على المزلقانات، مشيرا إلى أنه فى كل حادث يتم إلقاء اللوم على سائق القطار أو عامل التحويل دون محاسبة أى مسئول كبير.
وأشار النائب إلى أن هناك تبريرات غير منطقية عند وقوع أى كارثة، مطالبا الوزير بضرورة إيجاد حلول فورية وعدم الإنتظار لـ نهاية العام القادم.
وقال النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب، إن الدولة لم تبخل على السكة الحديد كما أنها تقدم الدعم المالى لها، لافتا إلى أن المواطن فى ضيق شديد مما يحدث من كوارث فى منظومة النقل والتى كان أخرها حادث انقلاب قطار القاهرة قناة بمنطقة البدرشين.
وأضاف نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من عمل تحقيق شامل حول تلك الحادثة ومعرفة ما هى أسباب الواقعة ومحاسبة المسؤولين، لافتا إلى أن الشعب لا يعنيه ما هي خطة وزارة النقل لتطوير المنظومة ولكن ما يعنيه هو الحفاظ على الأرواح.
وطالب النائب وزير النقل بضرورة الإفصاح عن خطة علمية ومدروسة وتوقيت زمني محدد لتنفيذها امتثالا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن كثيرا من أعضاء البرلمان سيتقدمون ببيانات عاجلة ضد الوزير بسبب حوادث القطارات.
إبراهيم نظير يطالب بوضع خطة زمنية محدد لتطوير السكة الحديد
تصريحات متتالية عقب كل كارثة او حادثة، وخاصة السكك الحديد التي تعد نزيف لا يتوقف يلتهم معه أرواح الأبرياء، والتى كان آخرها حادث المرازيق الذى وقع ظهر اليوم خلال رحلة القطار رقم 986 من القاهرة إلى قنا، حيث صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطنين يشهدون تطوير منظومة القطارات نهاية 2019، وليس هذا العام كما يتردد، مضيفا "نحتاج 17 مليار جنيه لتحسين منظومة الإشارات، مشددا على أن الإشارات هي السبب في حوادث القطارات".
خطة تطورات لم ير منها المواطن شيئا أو يلمس تغييرا على أرض الواقع يمنع أى وقوع حادثة تؤدى بأرواح الناس، إلا أن نواب البرلمان أقروا بضرورة إيجاد حلول فورية من أجل وقف حوادث القطارات.
وطالب النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بضرورة تشكيل لجنة من الوزارة من أجل الوقوف على تكرار حوادث القطارات بمنطقة البدرشين، وملابسات الواقعة وخاصة بعد حادثة قطار القاهرة قنا بحوش المرازيق بالجيزة أمس والتي خلفت الكثير من المصابين.
وتابع الجوهرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تقرير واضح من النيابة العامة بشأن حادث البدرشين أمس، وما سبب وقوع الحادث، لافتا إلى أن السكك الحديدية متهالكة وبها العديد من المشكلات، التى تسبب وقوع الحوادث على مدار السنوات الماضية.
وأضاف النائب أنه سبق الحديث مع الوزراء السابقين ووزير النقل الحالى حول ضرورة إيجاد موارد مالية لتنظيم وإعادة هيكلة المنظومة، إلا أن كل وزير يأتي يتحدث عما تحتاج إليه الهيئة دون وجود نتائج إيجابية، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الإدارة كافة، فضلا عن إيجاد شراكة مع القطاع الخاص سواء محلي أو إدارة أجنبية للتحقيق أرباح دون التأثير على المواطن أو رفع تذكرته.
وأشار الجوهرى، إلى أن تلك الشركات يمكنها تحقيق الأرباح من خلال الدعايا والأماكن المخصصة للإعلان، مقابل استخدمها كحق انتفاع.
فيما قال النائب جمال آدم عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن السكة الحديد تعد من أهم المرافق الحيوية فى مصر والتى تحتاج إلى تطوير وخاصة أنه لم يتم تحديثها منذ فترة كبيرة، لافتا إلى أن مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ورقابية يتابع عن كثب وزير النقل وتنفيذ خطته على أرض الواقع.
وتابع آدم فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من الإستفادة من الأخطاء السابقة وخاصة أن السكة الحديد يعد مرفقا حيويا فضلا عن ضرورة صيانة القطارات والقضبان، لافتا إلى أن تطوير المنظومة بدءا من القطارات والإشارات والمزلقانات سيتم متابتعها ورقابتها من قبل البرلمان.
وأشار النائب إلى أن تطوير المنظومة لن يتم إلا من خلال جهاز نشيط يؤدى دوره على أكمل وجه، مؤكدا أن المراقبة ستمنع تسيب سائقى القطارات فضلا عن متابعة المسؤول الأول بما يساهم فى الحد من حوادث القطارات.
واستنكر النائب حسن السيد عضو مجلس النواب، تصريحات وزير النقل بشأن تطوير منظومة القطارات نهاية 2019، لافتا إلى أن ذلك يعني استمرار، حوادث القطارات حتى نهاية العام القادم.
وتابع السيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن أزمة السكك الحديد تتمثل فى عدم وجود جودة القطارات أو التفتيش على الصيانة أو المرور على المزلقانات، مشيرا إلى أنه فى كل حادث يتم إلقاء اللوم على سائق القطار أو عامل التحويل دون محاسبة أى مسئول كبير.
وأشار النائب إلى أن هناك تبريرات غير منطقية عند وقوع أى كارثة، مطالبا الوزير بضرورة إيجاد حلول فورية وعدم الإنتظار لـ نهاية العام القادم.
وقال النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب، إن الدولة لم تبخل على السكة الحديد كما أنها تقدم الدعم المالى لها، لافتا إلى أن المواطن فى ضيق شديد مما يحدث من كوارث فى منظومة النقل والتى كان أخرها حادث انقلاب قطار القاهرة قناة بمنطقة البدرشين.
وأضاف نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من عمل تحقيق شامل حول تلك الحادثة ومعرفة ما هى أسباب الواقعة ومحاسبة المسؤولين، لافتا إلى أن الشعب لا يعنيه ما هي خطة وزارة النقل لتطوير المنظومة ولكن ما يعنيه هو الحفاظ على الأرواح.
وطالب النائب وزير النقل بضرورة الإفصاح عن خطة علمية ومدروسة وتوقيت زمني محدد لتنفيذها امتثالا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن كثيرا من أعضاء البرلمان سيتقدمون ببيانات عاجلة ضد الوزير بسبب حوادث القطارات.