برلماني عن مجالس أمناء المحافظات: هروب من انتخابات المحليات

انتقد النائب عبد الحميد كامل، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، توجه الحكومة نحو إنشاء مجلس أمناء فى كل محافظة، وأن وراء القرار مماطلة فى قيام انتخابات المحليات الشعبية، على حد ذكره.





وأشار "كامل" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فكرة إنشاء مجلس أمناء بالمحافظات سبق وأن تحدث فيه عدد من وزراء التنمية المحلية السابقين، إلا أن القرار لم يفعّل، لافتا إلى أنه لا جدوي لهذا المجلس فى تطوير المحليات على الإطلاق.





وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن تطوير المحليات والقضاء على الفساد بها، لن يكون إلا بإقامة انتخابات للمحليات، مضيفا بأن الانتخابات فيها إعلاء للامركزية التى نبحث عنها، وفيها إرساء للديمقراطية، وإتاحة الفرصة للشباب للدخول فيها أيضا.



