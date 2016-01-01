ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني عن مجالس أمناء المحافظات: هروب من انتخابات المحليات

السبت 14/يوليه/2018 - 11:30 م
نواب
نواب
عبد الرحمن سرحان
انتقد النائب عبد الحميد كامل، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، توجه الحكومة نحو إنشاء مجلس أمناء فى كل محافظة، وأن وراء القرار مماطلة فى قيام انتخابات المحليات الشعبية، على حد ذكره. 

وأشار "كامل" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فكرة إنشاء مجلس أمناء بالمحافظات سبق وأن تحدث فيه عدد من وزراء التنمية المحلية السابقين، إلا أن القرار لم يفعّل، لافتا إلى أنه لا جدوي لهذا المجلس فى تطوير المحليات على الإطلاق. 

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن تطوير المحليات والقضاء على الفساد بها، لن يكون إلا بإقامة انتخابات للمحليات، مضيفا بأن الانتخابات فيها إعلاء للامركزية التى نبحث عنها، وفيها إرساء للديمقراطية، وإتاحة الفرصة للشباب للدخول فيها أيضا.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صرح بأنه سيتم تعميم مجلس الأمناء على جميع المحافظات المصرية، وسيكون برئاسة المحافظ وعضوية ذوي الخبرة والكفاءة، إلا أن رأيه سيكون استشاريا وغير ملزم ﻷي جهة.

ترشيحاتنا

وصفة سريعة المفعول للتخلص من المناطق الداكنة

10 مفاجآت فى اعترافات الراشي والوسيط فى رشوة رئيس مصلحة الجمارك

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا بكاس العالم 2018

مفاجأة.. كوبر مرشح لتدريب هذا المنتخب

مصطفى فتحي يصفع مرتضى منصور ويرفض الانتقال لـ بيراميدز

فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك .. التحقيقات: المتهم استغل الساعى فى تسلم العطايا وحصل على ملابس ومبالغ بالدولار من رجل اعمال

في الإسكندرية.. أول محضر في البيض الصيني

مي سليم ووليد فواز.. قصة 25 يوم حب تنتهي بالصدمة .. صور

الزمالك يصدم شيكابالا بخبر قاسٍ عن طريق "فروجه"

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

مصر تحصد 11 ميدالية في بطولة العالم لرفع الأثقال بـ أوزباكستان

تنسيق الثانوية العامة 2018..أماكن شاغرة لطلاب الثانوية في كليات الهندسة بالمرحلة الثانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو
الجمعية المصرية للنقل: العنصر البشرى أهم مشاكل السكة الحديد
الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو
مساعد وزير التموين يعتذر للمصريين على الهواء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟