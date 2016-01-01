أعضاء القومي لحقوق الإنسان يرفضون المراقبة المالية.. شكر: غير قانونية ..أبو سعدة: المجلس مستقل ماديا وفنيا

جدل حول الرقابة المالية على المجلس القومى لحقوق الانسان

-عبد الغفار شكر:

الرقيب المالي لا يتوافق مع قانون المجلس

أبو سعدة :

المجلس جهة مستقلة والرقابة تفقده دوره

عبد العزيز :