ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أعضاء القومي لحقوق الإنسان يرفضون المراقبة المالية.. شكر: غير قانونية ..أبو سعدة: المجلس مستقل ماديا وفنيا

السبت 14/يوليه/2018 - 10:40 م
صدى البلد
أماني نوار
جدل حول الرقابة المالية على المجلس القومى لحقوق الانسان
-عبد الغفار شكر: 
الرقيب المالي لا يتوافق مع قانون المجلس
أبو سعدة :
المجلس جهة مستقلة والرقابة تفقده دوره
عبد العزيز : 
تضعف موقف المجلس خارجيا

تسببت الرقابة المالية على المجلس القومي لحقوق الانسان في رفض اعضائه وجودها والسبب في ذلك هو أن المجلس القومي لحقوق الانسان يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مشيرين أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز مستقل وذلك جعل المجلس من الناحية المالية تحت رقابة وحساب.

وفي نفس السياق أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وجود رقيب مالي على المجلس لا يتوافق مع قانون المجلس الجديد طبقا لمعايير باريس.

وأضاف عبد الغفار شكر أن أول فقرة في قانون المجلس الجديد تنص على استقلالية المجلس ماليا وماديا وفنيا، موضحا أن ما حدث كان عكس ذلك لأن وزارة المالية تطبق على المجلس قرار الشمول المالي وعينت مديرة حسابات داخل المجلس لكي تشرف على الجانب المالي.

وأكد شكر أن رئيس المجلس محمد فايق قدم طلب لوزير المالية برفض هذا التدخل وذك حتى لا يتعارض مع قانون المجلس وإلا سيصبح المجلس مثله مثل أي كيان غير مستقل بالدولة وبالتي سيفقد دوره.

وتابع حافظ أبو سعدة ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المجلس يعتبر جهة مستقلة، موضحا أن وزارة المالية تعد وزارة المالية سلطة تنفيذية لكن البعض يصور ذلك بأن الحكومة هي التي تتحكم في أعمال المجلس عن طريق وجود مراقب مالي.

وأكد أبو سعدة، أن الميزانية فيها أبواب تصرف على المجلس مثل موازنة الدولة، موضحا أن المصاريف تتمثل في الصيانة والمرتبات والمباني، حيث إن المجلس يقوم حاليا بإنشاء مقر جديد.

وأضاف أنه طبقًا لبنود الموازنة لا يمكن تغييرها إلا بموافقة من مجلس الأمناء، وبالتالي الموازنة تعتمد من الحكومة ومجلس النواب، حيث إن وجود مراقب مالي مخالف لقواعد باريس وقواعد المجلس ذاته.

بينا قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد العزيز، إن المجلس يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبة، وذلك من أجل المحافظة على استقلاليته وفقا لما جاء في معايير باريس.

وأكد عبد العزيز أن وجود مراقب مالي في المجلس القومي لحقوق الإنسان فهذا يضعف من دوره ويضر من موقفه خارجيا، خاصة أن المجلس حافظ على تصنيفه عالميا طيلة الفترة السابقة.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رفض وجود مراقب مالي، وقال إنه رغم موقف المجلس فإنه أصر على وجود المراقب حتى لا يكون هناك استثناءات.

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع لاعبين أجانب

ويل سميث يفضح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا

فرنسا ضد كرواتيا.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

مساعد وزير النقل يكشف سبب حادث قطار المرازيق

نجم ريال مدريد السابق يؤكد حسم صفقة هازارد

لاعب يوفنتوس: انضمام كريستيانو رونالدو للفريق لا يهمني

العثور على جثة ملاكم بريطاني واعد في جزيرة يونانية .. صور

غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

الزمالك يفاوض طه ياسين الخنيسى نجم الترجى

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا بكاس العالم 2018

السعودية تتخذ قراراً عاجلاً بخصوص الفتاة المتحرشة في سوق عكاظ

عطل في المترو لانقطاع فى الشبكة الكهربائية بمحطة الشهداء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير.. صور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

الأول بالثانوية الأزهرية: كنت بذاكر 6 ساعات ونفسي أبقى دكتور في الجامعة

فيديو

خبير علاقات دولية: على الدول العربية تقديم الدعم للعراق.. فيديو
متحدث الرئاسة: إنشاء أماكن رياضية جديدة وعودة الساحات الشعبية
التموين: قيمة زيادة سعر السولار والبنزين على الكيلو تصل إلى 5 مليمات
أحمد موسى: سأقاضي من يزيفون صفحات باسمي على مواقع التواصل
أحمد خالد: اختراع جهاز ثابت يجمع بيانات عن حالة المياه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟