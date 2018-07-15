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مرأة

٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 05:08 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / ابانوب نبيل
قدم مصمم الأزياء محمد نور مجموعة راقية للغاية، احتوت على ٨ فساتين مميزة، وجذابة خلال فعاليات مهرجان العناية بصحة وجمال المرأة.

وبرع نور في تقديم في استخدام الأقمشة حيث استخدم الحرير والتل والتسان، المطرز ببعض الاكسسورات الرقيقة والمميزة للغاية.

وجمع نور مع مجموعة ألوان الباستيل الراقية بين الاسود والابيض، والابيض والسماوي، والموف، والازرق، والاحمر.

وجمع في تصميماته ما بين الاقمشة مع بعضها البعض، ليظهر باحسن كولكشن في صيف عام ٢٠١٨- ٢٠١٩.

واليكم الصور التي رصدتها كاميرا موقع "صدى البلد"
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور
٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور

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