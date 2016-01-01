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أخبار العالم

مسؤول فلسطيني: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل غزة

السبت 14/يوليه/2018 - 10:34 م
مسؤول فلسطيني: اتفاق
مسؤول فلسطيني: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل غزة
رويترز
أعلن مسؤول فلسطيني اليوم السبت التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود.

وقال المسؤول المطلع على المحادثات لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "الجهود المصرية والدولية نجحت في إنهاء موجة التصعيد الراهنة".

ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق.

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